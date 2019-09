Joey DeMaio - Spoken Word 2019

Zum ersten Mal werden MANOWAR ihre geheimen Archive öffnen und ihren Fans die offizielle Geschichte von MANOWAR erzählen, von ihren Anfängen bis heute!

Das Leben auf Tour und im Studio; Ruhm und Herausforderungen, Geheimnisse und Triumphe - Joey DeMaio enthüllt ‘The Blood of the Kings’ Kapitel für Kapitel, live auf der Bühne, in einer fesselnden One-Man-Multimediashow.

Die ‘The Blood of the Kings’ Spoken Word Tour ist ein seltener, persönlicher Einblick in die außergewöhnliche Karriere einer der legendärsten, beständigsten Bands im Heavy Metal.

Allgemeine Tickets (“General Admission” Tickets) sind ab sofort exklusiv auf www.eventim.de im Vorverkauf.

Ultimate Fan Experience (UFE) Upgrades, die ein noch tiefergehendes Live-Erlebnis bieten, werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf gehen. Ultimate Fan Experience Upgrades sind ausschließlich in Verbindung mit einem Allgemeinen Ticket (“General Admission” Ticket) gültig. Fans sollten ihre General Admission Tickets sofort sichern.