Joey Kelly

Alles begann mit einer Wette…

Ausdauersport als Ausgleich zu seiner Arbeit mit der legendären „Kelly Family“, die in den neunziger Jahren große musikalische Erfolge feierte, lehrte ihn mit absoluter Disziplin, viel Ehrgeiz, fokusiert seine Ziele zu erreichen und sich zukunftsorientiert neue zu setzen. Mit der Teilnahme an unzähligen Marathons, Ultramarathons, Wettkämpfen unterschiedlichster Art sowie zahlreichen Fernsehshows machte er sich als Extremsportler einen Namen und ist nicht zuletzt aus „7 vs. Wild“ im vergangenen Jahr auch der jüngeren Zielgruppe bekannt.

In seinem etwa 60-minütigen Vortrag referiert er über seine Erlebnisse und Erfahrungen, gespickt mit vielen Fotos und Clips seiner Abenteuer.