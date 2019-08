John Illsley

Der ehemalige Dire-Straits-Bassist feiert seinen 70. Geburtstag mit neuem Album und einer Tournee samt Songs seiner Ex-Band.

Songs aus „Coming up for Air“ werden ebenso Bestandteil der Auftritte sein wie Lieder seiner sechs vorausgegangenen Solo-Veröffentlichungen. Weitere Bestandteile des Live-Programmes: „Sultans of Swing”, „Money for Nothing”, „Brothers in Arms” oder „Romeo & Juliet”, allesamt aus dem Straits-Katalog – dargeboten von ILLSLEY, einem Gründungsmitglied der legendären Formation, und seinen erstklassigen Begleitern (darunter Ex-Pretenders-/McCartney-Gitarrist Robbie McIntosh). „Wir bewahren das Feeling der Dire-Straits-Stücke, sind aber kein Tribute-Act“, betont Oldtimer-Sammler ILLSLEY. „Deshalb interpretieren wir sie auf eine neue, frische Art und Weise“.