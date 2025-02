Johan Bylund

Malerei und Musik sind Interessen, die mich mein Leben lang begleiten. In England aufgewachsen, lebe ich seit 1978 in Deutschland. Als Maler bin ich weitgehend Autodidakt, habe mich früh von den Impressionisten inspirieren lassen, später eher von den Fauvisten Matisse und Derain. Ich war Mitglied mehrerer Malergruppen, zuletzt (und immer noch) in Feuerbach unter der Leitung von Carmen Campanini. Ich arbeite hauptsächlich mit Acryl auf Leinwand und versuche dabei die Grenzen zwischen gegenständlicher und abstrakter Malerei zu erkunden und die Welt in interessanten Farb- und Formkombinationen wiederzugeben. Aber gerade auf Reisen male ich in der Natur immer gerne in Aquarell. Mit der Dieselstrasse verbinden mich häufige Konzertbesuche und auch Auftritte mit der Irish Folk Band Bachelors Walk.

Einführung durch Carmen Campanini im Gespräch mit Peter Cole.

Ausstellungsdauer 12.03.2025 – 12.05.2025

Hinweis

Die Ausstellung ist während der Veranstaltungen zu besichtigen. Außerhalb der Veranstaltungen bitten wir um eine Terminvereinbarung unter Tel. 0711-388452