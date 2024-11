Johann Sebastian Bach Konzert

Konzert des Schüler-Eltern-Lehrer-Chors des Rosenstein-Gymnasiums und des Motettenchors Schwäbisch Gmünd e.V. In guter gemeinsamer Tradition führen der Schüler-Eltern-Lehrer-Chor des Rosenstein-Gymnasiums und der Motettenchor Schw. Gmünd am 4. Adventssonntag in der Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd die Kantaten 1, 3 und 6 aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248 von Johann Sebastian Bach auf, dem wahrscheinlich bekanntesten und beliebtesten Werk das Thomaskantors.