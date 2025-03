Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion

Julia Küßwetter, Sopran - Jonas Mayenschein, Altus

Christian Rathgeber, Tenor (Evangelist und Arien)

Felix Rathgeber, Bass (Jesus) - Manuel Kundinger, Bass (Arien)

Kammerchor St. Georg - Mitglieder der Kinderkantorei St. Georg

Barockorchester La Banda

Bach schrieb die Passion für eine - für Leipziger Verhältnisse – riesige Besetzung: Zwei vierstimmige Chöre plus einstimmiger Choral-Chor, zwei Orchester und Solisten.

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass das zweiteilige Oratorium mit einer Dauer von 2¾ Stunden die Predigt des Vespergottesdienstes am Karfreitag 1727 in der Leipziger Thomaskirche einrahmen sollte.

Nach dem monumentalen Eingangschor „Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen“, mit dem kunstvoll eingeflochtenem Choral „O Lamm Gottes, unschuldig“ entfaltet sich die Handlung aus dem 26. und 27. Kapitel des Matthäusevangeliums in dreizehn Szenen von der Leidensankündigung und der Salbung in Bethanien, über den Verrat des Judas, Abendmahl, Gethsemane, und Gefangennahme, der Verleugnung des Petrus, dem Prozess und der Kreuzigung bis hin zur Grablegung Jesu und schließt mit dem Doppelchor „Wir setzen uns mit Tränen nieder“. Mit den Worten "Ruhe sanfte, sanfte ruh“ leitet die Musik in die Stille des Karsamstages hinüber.