Der Kammerchor Stuttgart und das Barockorchester Stuttgart führen unter der Leitung von Frieder Bernius am 17. März 2024 Johann Sebastian Bachs Messe in h-Moll in der Liederhalle (Hegel-Saal) auf.

Hannah Morrison, Sopran

David Allsopp, Altus

Jo Holzwarth, Tenor

Florian Just, Bass

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius