Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium - Teile 1, 4 bis 6

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium gehört zu den beliebtesten Werken der klassischen Musik und versetzt seit Jahrhunderten Menschen in festliche Stimmung.

Mit prachtvollen Chören, strahlender Orchesterfarbe und bewegenden Soli erzählt es die Weihnachtsgeschichte voller Glanz und Tiefe.

In diesem Konzert erklingen der festliche erste Teil sowie die mitreißenden Teile IV–VI, die von der Reise der Weisen bis zur Anbetung des Kindes führen.

Judith Wiesebrock (Heilbronn), Sopran

Hanna Roos (Karlsruhe), Alt

Sebastian Hübner (Heidelberg), Tenor

Matthias Horn (Heidelberg), Bass

Stiftskantorei Öhringen

Lukas-Barockorchester Stuttgart

Leitung: KMD Jürgen Breidenbach