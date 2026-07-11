Johanna Red, steht für absolute Energie auf der Bühne.

Ihre Live-Shows sind ein wahres Feuerwerk der Emotionen und in jedem Ton steckt pure Leidenschaft. Die Musik bewegt sich zwischen harten Riffs im klassischen Rockbereich und Komponenten aus Blues und bekannten Bands der 70er.

Johanna wurde in eine musikalische Familie hineingeboren und war ihr leben Lang von Größen wie B.B. King, Beth Hart oder Led Zeppelin umgeben. Stark von ihren Idolen beeinflusst, begann sie früh Musik zu machen und sang in einigen Bands. Bis sie sich 2019 entschloss ein eigens Projekt auf die Beine zu stellen. Ihre erste Platte „Rise Again“ wurde 2020 veröffentlicht. Seither steht sie auf großen und kleinen Bühnen und begeistert das Publikum durch ihre explosiven Live-Shows.

Seit 2025 ist noch eine Sektion an Bläsern mit dabei, die dem Sound noch mehr Tiefe verleiht. Johanna Red und ihre Band gehören sicherlich zu den Aufstrebenden Künstlern Frankreichs im Bereich des Blues und Blues-Rock. Für jeden Fan des Rock ‘n Roll ein echtes Muss.