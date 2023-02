Johanna Summer & Jakob Manz

Zwei der auf- und anregendsten Talente des ganz jungen deutschen Jazz sind zu Gast im Bechstein Centrum.Ein „experimentierfreudiges Dreamteam“ nennt das Magazin Jazzthetik das Duo, das sich in der gemeinsamen Zeit der beiden in der Talentschmiede des Bundesjugendjazzorchesters kennen- und schätzen gelernt hat.

Landesjazzpreisträger Jakob Manz aus Dettingen/Erms hat beim Label ACT mit seinem Powerquartett eine CD mit Titel „Natural Energy“ veröffentlicht. Das Solodebüt der aus Plauen stammenden Johanna Summers – ebenfalls bei ACT erschienen – lobt der Tagesspiegel als „vibrierendes Debütalbum voller Lust und Leidenschaft“. Und beide zusammen demonstrieren auf „Gallery Concerts 1“, dem Mitschnitt eines Livekonzerts, wie sich zwei junge Talente ergänzen und beflügeln können.

Doppeltes Glück also für das Publikum, die beiden tatsächlich live und zusammen erleben zu können, und dies in der konzentrierten und stilvollen Atmosphäre des Bechstein Centrums. „Leben ist Bewegung“, schreibt die ‚JazzZeitung‘, „das Duo Summer-Manz stellt eindrucksvoll unter Beweis, was es bedeutet, sich gemeinsam zu bewegen … was für eine wunderbare, konstruktive Generation von jungen Musikern, die wir da gerade erleben dürfen!“

Johanna Summer (p)

Jakob Manz (sax)