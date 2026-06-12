Johanna Summer + Jakob Manz

Was passiert, wenn man zwei der vielversprechendsten jungen Jazz‐Charaktere Deutschlands musikalisch shipped:

Saxophonist Jakob Manz, ausgezeichnet mit dem Landesjazzpreis Baden‐Württemberg, und Pianistin Johanna Summer, die sich u.a. mit Größen wie Igor Levit die Bühne teilt, kommen als Duo zusammen und kreieren einzigartige Momente. Zwischen Klarheit und Kreativität sowie beinahe komponiert klingenden Improvisationskünsten entsteht ein Zauber an der Grenze von Klassik und Jazz, der Sie als Publikum in seinen Bann zieht: Freuen Sie sich auf einen weiten Horizont an Virtuosität, Interaktion und Spontanität und auf diesen echten Glücksfall von musikalischer Begegnung.

Johanna Summer Klavier

Jakob Manz Saxophon

Dieses Konzert wird unterstützt von bdtronic