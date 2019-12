Klavier solo – eine beachtliche Herausforderung, der sich Johanna Summer gestellt hat. Ist dahingehend nicht schon alles gesagt? Die großen Meister dieses Sujets - Art Tatum, Paul Bley, Brad Mehldau – haben einen enormen Fußabdruck im Jazz und im Spiel von Johanna Summer hinterlassen. Und trotzdem versteht es die 24-jährige glänzend, auf diesem Instrument ihre eigene Stimme zu finden.

Die Welt des klassischen Klaviers gehört für sie seit jeher zum festen Bestandteil ihres künstlerischen Tuns. Anregungen aus der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts fließen in ihre Improvisationen genauso ein wie Einflüsse populärer Musik der letzen 20 Jahre. Die klanglichen Grenzen des Instruments lotet sie geschickt aus, indem sich freie Improvisationen gleichberechtigt abwechseln mit Eigenkompositionen; Jazzstandards werden in ungewohnter Weise dargeboten, sodass der Zuhörer das Klavier in seinen unterschiedlichsten Facetten erleben kann in einer virtuosen Zusammenkunft von klassischer Genauigkeit und Interpretation mit der Spontaneität des Jazz.

Johanna ist Mitglied im Bujazzo, ihre Musik wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet (u.a. dem Jungen Münchner Jazzpreis) und begeistert Kritiker wie Publikum: „ … eine Entdeckung. Virtuos und voller Leichtigkeit ...“ (FAZ) „eine profunde musikantische Grundlage als Ausgangspunkt der Improvisationen ... das Talent, präzise die Stimmungen, Wirkungen einsetzen zu können, die die verschiedenen Ausdruckselemente des Pianistischen bieten.“ (SZ)