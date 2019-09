Diese Frau schläft mit den Fingern in der Steckdose. Mit ihrer Mischung aus Hintersinn und Übermut definiert die gebürtige Gönningerin und Trägerin des Rio Reiser Songpreis und Udo Lindenbergs Panikpreis das kleine Wörtchen Bühnenpräsenz völlig neu.

Ihre Auftritte leben von einem prägnanten, rhythmischen Gitarrenstil, intelligenten deutschen Texte und Melodien, die sich fest im Ohr verankern. Markenzeichen von Johanna Zeul sind extreme Kontraste, rhythmische Virtuosität und eine sprudelnd wilde Energie.

Ihre ungestüme, mitreißende und herausragende Live-Energie hat Johanna Zeul in den vergangenen Jahren in unzähligen Konzerten bewiesen, auf Festivals, in Theatern und Clubs. Dafür wurde sie von ihrem Publikum gefeiert und von den Medien weithin gelobt.

Ihre neue Platte stellt sie als Duo vor: Neben ihr selbst an Stimme und Gitarre kommt Lennard Bertzbach an Keyboard / Cajon.

"Die FAZ verglich Johannas Strahlkraft mit den besten Zeiten der Neuen Deutschen Welle, andere ziehen z. B. Wir Sind Helden an den Haaren herbei - eine Unverschämtheit: Nichts davon war je annähernd so heiß, so direkt und so gut."

Musikexpress

"die aufregendste deutsche Künstlerin der letzten Jahre."

Brigitte

Auch ihr neues Album mit der ersten Single „Eisbär“ vermittelt diese Energie auf umwerfend direkte Art. Knackige, kurze Songs mit prägnanten Hooklines, witzigen Texten und lebendig-frecher Ausstrahlung entwickeln eine ganz eigene Qualität.

Sie mögen entfernte Erinnerungen an die großen NDW-Ikonen Ideal wecken, vor allem aber steht Johanna Zeul mit ihrem extrem rhythmischen, eruptiven Sprechgesang und ihren klugen Anspielungen auf aktuelle Themen unmittelbar im Hier und Jetzt.

Wie schon in den vergangenen Jahren begleitet sie sich selbst mit treibenden Riffs und Akkorden auf der akustischen Gitarre. Neu hinzu gekommen sind eine variable Human Beat Box, pointierte Klavier- und sparsame Synthesizer-Passagen.

Die leichtfüßigen Arrangements beflügeln Johanna Zeuls Temperament,

Klänge von Holz (Percussion auf dem Gitarrenkorpus) und Atem (Human Beat Box) tragen ihre grandios dynamische Ausdruckskraft und positive Ausstrahlung.

Johanna Zeul setzt sich auch für andere Künstler ein, vernetzt sich mit ihnen und tauscht Kontakte und Erfahrungen aus, präsentiert renomierte Künstler zusammen mit Newcomern in ihren Shows („Johanna Zeuls Lieblingsbühnentiere“ in der WABE und „Johanna Zeuls Streichelzoo“ in der 'KUGELBAHN), wird aber u.a. auch als Moderatorin für Abende wie z.B. „die Linke Kinonacht“ oder „Liederbestenliste präsentiert“ angefragt.

Sie glaubt an Gemeinsamkeit statt Ellenbogenkampf.

(Lieblingsbühnentiere 2016 - 2019: Kirsten Fuchs, Rainald Grebe, Bodo Wartke, Sebastian Krämer, Bernadette La Hengst, Marco Tschirpke, Astrid North, Martin Goldenbaum, Mark Scheibe, Eine Tochter, The Cats Back, Magdalena Ganter, Ruperts Kitchen.