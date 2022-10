Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem

Johannes Brahms schuf mit seinem deutschen Requiem ein musikalisches Werk, welches Konfessionen und Weltanschauungen verbinden kann.

Mit ausgewählten Bibelstellen, die den Trost und die Trauerbewältigung im Fokus haben und von der traditionellen Form der Totenmesse Distanz nimmt, schafft dieses Werk es bis heute die Menschen mit den Themen Vergänglichkeit, Liebe, Hoffnung, Ewigkeitserwartung zu erfüllen. Brahms knüpft dabei an die Tradition der Schützschen Motteten, welche einzelne Bibelverse je eigen musikthematisch interpretiert, sowie der großen Orchestermessen von Mozart bis Schubert, die in kontrapunktischen Formen und orchestralen Klängen die Ordnung und Gewalt einer göttlichen Kraft preisen, an. Hinzu nimmt er ein romantisches, persönlich-emotionales Moment, welches Ausführende und Zuhörer in verschiedene starke Emotionen entführt und letztendlich doch das Unverfügbare, das Geheimnisvolle zu vertonen sucht. Durch die Gefühle und aus den Gefühlen entwächst der Mensch in eine Ahnung des Ewigen. Dies wird ihn Kraft und die Auseinandersetzung mit existentiellen Fragen kosten, aber ihn mit einer Erhabenheit und am Ende vielleicht auch einem großen Frieden beschenken.

Die beiden Chöre holen das bereits für November 2021 geplante Kooperationsprojekt nach und führen die Fassung für kleines Orchester auf (Carus-Verlag). Vielen Dank für die Unterstützung des Kulturreferates der Stadt Göppingen, sowie der Volksbank Göppingen, der LBBW und Kreissparkasse Göppingen!