Durch die Veranstaltung führt wieder Johannes Elster, einer der profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands.

Seit 2013 ist der Poetry Slam Heidenheim eine feste Größe im Kulturleben der Brenzstadt – und längst kein Geheimtipp mehr. Die Ausgaben, die früher im Café SWING stattfanden, waren fast immer ausverkauft und ließen das Kondenswasser die Scheiben herabrinnen. Nach dem vorzeitigen Aus ist der Poetry Slam zurück – und wird seit 2022 vom Kulturbüro der Stadt Heidenheim im Lokschuppen veranstaltet.

Fünf bekannte und renommierte Slam-Poetinnen und –Poeten aus ganz Deutschland sowie ein Local Hero stellen sich dem literarischen Wettstreit und präsentieren ihre besten Texte: Geschichten oder Gedichte, Comedy oder Spoken Word, Gesellschaftskritisches oder Zeitgeist – alles ist erlaubt, was innerhalb von höchstens sechs Minuten ohne Zuhilfenahme von Requisiten auf die Bühne gebracht wird.

Das Publikum bildet die Jury und entscheidet mittels Applaus-lautstärke darüber, wer ins Finale einzieht und einen wei-teren Text zu Gehör bringt – und schlussendlich den Slam gewinnt. Als Siegestrophäe winkt eine individuell gestaltete Grußkarte, die den Siegesapplaus für alle Zeiten festhält.

Gekonnt wie eh und je führt Johannes Elster durch die drei Veranstaltungen – einer der profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands.