Johannes Enders Quartet

Den Anstoß zu Johannes Enders' aktuellem Album "Standard Questions" gab die originelle Idee, sich ausschließlich Stücken zu widmen, deren Titel eine Frage enthält.

Das Great American Songbook bietet hierzu eine üppige Auswahl an Standards von Bob Haggards "What's new?" bis hin zu Morgan Lewis' "How high the moon?".

Jo Enders' brillantes und international besetztes Jazz-Quartett wird versuchen, diese und auch alle anderen wichtigen Fragen der Menschheit zu beantworten - im Stil ebenso klassisch wie zeitlos modern und nie ohne eine gehörige Portion Humor.

Neben Johannes Enders am Saxophon spielen: der Wiener Pianist Oliver Kent (Art Farmer, Jimmy Cobb, Johnny Griffen), der in Berlin lebende US-Amerikaner Josh Ginsburg (Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Tom Harrell) am Bass und der New Yorker Gene Calderazzo (Joey Calderazzo, Mike Brecker, Joe Henderson) am Schlagzeug.