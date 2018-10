Johannes Enders zählt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus zu den experimentierfreudigsten Tenorsaxophonisten seiner Generation.

Er, der in München, Graz und New York studierte, ist ein umtriebiger kreativer Geist, dessen immenser künstlerischer Output voller Überraschungen steckt.

Seine große Liebe gilt jedoch vor allem seinem akustischen Quartett mit dem schweizer Pianisten Jean Paul Brodbeck, dem in Berlin lebenden britischen Kontrabassisten Wizzard Phil Donkin und dem US-amerikanischen Schlagzeuger Howard Curtis. In Enders Eigenkompositionen sind Bass, Piano, Saxophon und Schlagzeug mit viel Feingefühl um die Melodien verwoben. Stets streben die Musiker nach stringenten Harmonien und spielen in einem kontinuierlichen Flow. Das liegt auch daran, dass Enders kein Freund von übermässig exponierten solistischen Eskapaden ist. Das Johannes Enders Quartett spielt so klassisch wie zeitlos modern, eine ganz eigene Melange aus den gegensätzlichsten Einflüssen aber immer mit dem Fokus auf Melodie, Dynamik und Groove.