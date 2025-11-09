Endlich ist es da, das neue Programm von Johannes Flöck: "Frühblüher und Spätzünder" –

ein humoristisches Feuerwerk, das Sie nicht verpassen sollten!

Johannes Flöck, die "Creme de la Flöck" des deutschen Humors, präsentiert auf vielfachen

Wunsch seine besten Geistesblitze und charmantesten Anekdoten. „Mein Kopf macht mir

mittlerweile Vorschläge, die kann mein Körper nicht mehr erfüllen.“

Johannes lädt Sie ein zu den Glanzlichtern seines Lebens, von den ersten humoristischen

Gehversuchen bis zu seinen aktuellen, viral gefeierten Nummern – alles frisch und neu

humoriert. Egal ob Sie Johannes schon einmal live erlebt haben oder nicht, dieser Abend

wird Sie mit einem Lächeln nach Hause schicken.

Ein Wohlfühl-Abend mit Lachmuskel Workout!