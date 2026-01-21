In einer sich ständig, schneller veränderten Welt wollen wir doch im Alltag stabil bleiben.

Und dass natürlich ohne uns zu stressen - denn stress macht dumm (oder: stress - stresst nur!) Genau da setzt die Leichtigkeit von Johannes Flöck, in seinem neuen Comedy-Programm ,,Schöner schonen" an.

Mit seiner unnachahmlichen, sympathischen Art und seiner anmutigen Mischung aus Anekdote und Reflexion nimmt er uns mit auf alltägliche, selbst (üb)erlebte Abenteuer die am Ende nur eins zulassen - lachende und glückliche Zuschauer. Ob im Urlaub oder in der Beziehung, bei der Ernährung oder dem Sport - immer wieder findet Johannes Flöck Lösungsansätze die uns das Leben einfacher machen können und das mit Leichtigkeit.

,,Lang lebe das Alter" proklamiert Flöck als bekennender Hektikverweigerer und gibt hilfreiche Tipps gespickt mit jede Menge Humor und Selbstironie - so bleiben auch Sie ganz leicht (mit Leichtigkeit) Jung und Flöckisch...denn so Flöck: Nichts macht jünger als die Verschwendung an Dinge die Lustvoll sind.

Oder wie es die Presse beschreibt:

„Es ist nicht nur der Dreierpack aus Körpereinsatz, umwerfender Mimik und anspruchsvoller Komik, mit dem Johannes Flöck fast zwei Stunden den ausverkauften Saal begeistert“