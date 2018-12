Das Programm von Johannes Flöck macht glücklich, denn es öffnet die Augen, altersbedingte Veränderungen positiv zu sehen.

In einer Zeit, in der „Happy und Birthday“ getrennte Wege gehen, begegnet Flöck dem Wandel mit Pragmatismus und Selbstironie. Er nimmt die Veränderungen des Älterwerdens wahr und beschreibtsie mit Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind – ein Brückenbauer zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und humorvoller Lebenswirklichkeit eines in die Jahre Kommenden.