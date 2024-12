Johannes Greiner – Die Aura beim Menschen und bei anderen Wesen

»Aura« bedeutet u. a. die »Ausstrahlung« einer Person oder Umgebung, auch den Heiligenschein als Symbol in der Kunst. In der Geisteswissenschaft bezeichnet er beim Menschen das Bild seiner übersinnlichen Wesensglieder, wie ein Hellseher sie wahrnehmen kann: Ätherleib, Astralleib und Ich. Entsprechend können eine Äther-Aura, eine Astral-Aura und eine Ich-Aura unterschieden werden. Johannes Greiner wird in das Verständnis der Aura beim Menschen einführen aber auch bei anderen Wesen, z. B. bei Tieren, Pflanzen, bis hin zu dem unserer ganzen Erde.