Johannes Greiner – Karma-Erleben

»Wer bin ich?« – »Warum bin ich hier?« – und »Was sind meine Aufgaben in dieser Welt?«

Es ist eine große und oft schmerzhafte Herausforderung für die heutigen jungen Menschen, in dieser lauten, schnellen Welt, sich diesen Fragen zu stellen und ein Gehör für die richtigen Antworten zu finden. Was für Voraussetzungen und Möglichkeiten uns in der heutigen Zeit gegeben sind, um das eigene Karma zu erleben und ein Gespür dafür zu entwickelen, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, soll in dem Vortrag angeschaut werden, sowie was die Anthroposophie beitragen kann, dass wir uns immer mehr erkennen.

*Johannes Greiner: »Es ist alles ganz anders«, Edition Widar