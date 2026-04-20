Johannes Greiner – Leben mit Engel und Doppelgänger

Viele kennen das: alte Wunden, Selbstzweifel oder lähmende Ängste tauchen immer wieder auf – fast, als wäre da ein zweites Ich, das uns im Weg steht. Die anthroposophische Sicht spricht hier vom Doppelgänger aber auch von einem Engel, der uns auf unserem eigenen Weg stärken möchte. Der Abend mit Johannes Greiner lädt dazu ein, traumatische Erfahrungen, biografische Brüche und innere Kämpfe neu zu betrachten und als Chance zur Wandlung zu entdecken – verständlich, lebensnah und im offenen Gespräch.