Johannes Greiner, 2. Vortrag: Magie – weiß, grau und schwarz

Magie meint die rein geistige Beeinflussung von äußeren Gegenständen, Ereignissen, Menschen und auch anderen geistigen Wesen. Strebt der Eingeweihte nur nach geistiger Erkenntnis, will der Magier unmittelbar mittels geistiger Kräfte tätig in die Welt eingreifen. Dabei bedient er sich dazu spiritueller Techniken. Will die weiße Magie das allgemeine Wohl und Heil der Menschheit fördern und mit den wahren Zielen der geistigen Welt übereinstimmen, dient die schwarze Magie nur dem Eigennutz und den Widersachermächten. Zwischen beiden liegt die sogenannte graue Magie. Johannes Greiner wird in seinem Vortrag einführend aufklären, wie Magie in unserer heutigen Zeit wirkt.

Montag, 2. Juni

1. Vortrag, 18.00–19.45 Uhr

2. Vortrag, 20.15–22.00 Uhr