Herr Nuss ist ein freundlicher, liebenswerter Mensch, der auf der Straße sein Zuhause gefunden hat und den ganzen Tag singt. Er liebt die Musik, besonders Lieder und Opern. Abends erzählt er seine Geschichte und zieht das Publikum immer weiter in seinen Bann und gleichzeitig mit sich hinunter – hinunter zu seinen dunklen Geheimnissen.

"Herr Nuss" ist ein wilder Mix aus Bouffon-Theater, Liederabend mit Kassettenrekorder und beißender Kritik an den mächtigen Männern in der Welt der Kultur und darüber hinaus.

Mal schreiend komisch, mal grotesk, mal anrührend schön.

So etwas haben Sie noch nie gesehen!

Mit Johannes Held

Thomas Toppler, Regie