Johannes Held

Im Zentrum steht die Figur des Johannus Nuss, ein Sänger und Intendant, der das Publikum mit Schubert, Beethoven und Schumann in die Welt des Kunstliedes führt – und dabei zugleich die Mechanismen des Kulturbetriebs entlarvt.

Zwischen fein gesungenen Liedern und überzeichneten Szenen entfaltet sich ein Abend, der die Grenzen zwischen Konzert und Theater sprengt. Held, international bekannt für seine ausdrucksstarken Liedinterpretationen, verleiht der Figur eine Stimme von berührender Intensität. Herr Nuss ist ein Stück über Macht und Missbrauch, über Sehnsucht und Scheitern, über die fragile Schönheit des Liedes und die groteske Realität des Theaterbetriebs. Ein Abend, der das Publikum zum Lachen bringt, zum Nachdenken zwingt und die Kunst des Liedes in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.