Johannes Hucke: "Dragoner wider das Morgenlicht"

Johannes Hucke stellt sein von ihm selbst als „Opus magnum“ bezeichnetes Werk „Dragoner wider das Morgenlicht“ vor.

Huckes sprachpoetische Parabel entfaltet zugleich Humor, Sozialkritik und eine überraschende Zärtlichkeit für Außenseiterfiguren.

Unter dem Jahresmotto „Feuer, Erde, Wasser, Luft“ präsentiert der Literaturbeirat der Stadt Kirchheim unter Teck im ersten Halbjahr 2026 ein vielseitiges Programm, das die symbolische Kraft dieser vier Elemente mit der literarischen Perspektivenvielfalt zeitgenössischer Autorinnen und Autoren verbindet.

Das groteske, bildmächtige Epos "Dragoner wider das Morgenlicht" von Johannes Hucke führt in ein nebelverhangenes Mittelgebirge, in dem eine Großfamilie seit Jahrhunderten in skurrilen Traditionen, hartnäckigen Ängsten und einer Liebe zum Unwirtlichen verharrt. Als ein junger Schweinehirte in die Großstadt F. entsandt wird, prallen archaische Welten und moderne Ideale unnachgiebig aufeinander. Huckes sprachpoetische Parabel entfaltet zugleich Humor, Sozialkritik und eine überraschende Zärtlichkeit für Außenseiterfiguren.

Johannes Hucke, mehrfach für Lyrik und Kurzprosa ausgezeichnet, bezeichnet sein Werk als sein "Opus Magnum". Die Titelillustration des Romans stammt von Michael Sowa.