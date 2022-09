Johannes Kepler-Führung

Hansgeorg Latt alias Johannes Kepler gewährt wissenswerte Einblicke in die frühe Jugend des berühmten Mathematikers und Astronomen.

Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt geboren. Er gilt als der Begründer der neuzeitlichen Astronomie und Mitbegründer des modernen wissenschaftlichen Denkens.

Nach dem Besuch der Lateinschule in Leonberg sowie der Klosterschulen in Adelberg und Maulbronn studierte er Theologie in Tübingen und wurde als kaiserlicher Mathematiker und Hofastronom zu einem der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit.