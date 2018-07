Stadtführung mit Peter Höfer.

Bei der Veranstaltung zum Leben und Wirken von Johannes Kepler steht seine Mutter Katharina im Mittelpunkt. Der Rundgang mit Peter Höfer führt insbesondere zu den Plätzen in der Altstadt, die mit der Anklage und dem Prozess in Beziehung stehen. Der ehemalige Lehrer und aktive Schauspieler der Leonberger „bühne 16“ führt dabei in die Zeit des Hexenglaubens ein.

Kepler war schon lange als kaiserlicher Hofmathematiker außerhalb Württembergs tätig, kam jedoch noch mehrmals in die Heimat zurück, um seiner Mutter beizustehen. Im Prozess drohte die Todesstrafe; von den insgesamt zwölf Todesurteilen wegen Hexerei im Bezirk Leonberg fielen allein neun in die Amtszeit des damaligen Vogts Lutherus Einhorn.

Dank dem großen Einsatz Keplers wurde seine Mutter freigesprochen. Aus Leonberg wurde sie allerdings verbannt.

Die Führung ist barrierefrei und damit auch für Rollatornutzer möglich.