Vom Leonberger Lateinschüler zum Autor des "Mysterium Cosmographicum"

Stadtführung mit Hans-Joachim Albinus.

Der Mathematiker Hans-Joachim Albinus sucht bei seiner Führung am Sonntag, 08. Mai 2022 die einzelnen Stätten in Leonberg auf, die mit Keplers (1571-1630) Kindheit und Jugend sowie seiner Familie in Beziehung stehen.

Dazu zählt auch das Stadtmuseum, ehemals deutsche und lateini­sche Schule, die den Beginn von Keplers Bildungsweg markieren, der wiederum Grundlage seiner späteren wissenschaftli­chen Entdeckungen wurde.

Treffpunkt ist um 11.15 Uhr am Brunnen auf dem Marktplatz.

Albinus geht neben den Leistungen Keplers auch auf die widerstreitenden Zeit­strömun­gen ein, die Keplers Leben bestimmten – insbesondere Reformation und Gegenreformation, den Dreißigjährigen Krieg als Glaubens- und Hegemonialkrieg, den Streit um die Gregoriani­sche Kalenderreform und die Hexenverfolgungen.

Kepler war aus Glaubensgründen mehr­fach gezwungen, seinen Wohnsitz und seine An­stellung zu wechseln; sein Leben war zudem von Geldsorgen, Krankheit und Tod in der Familie und die Sorge um seine des Teufelspakts angeklagte Mutter überschat­tet.

Die Führung ist barrierefrei und damit auch für Rollatornutzer möglich.