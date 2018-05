Johannes-Krämermarkt

× Erweitern Olivier Schniepp Krämermarkt Künzelsau

Von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr bieten die Marktbeschicker des Krämermarktes an drei Tagen im Jahr ihr buntes Warensortiment auf der kompletten Künzelsauer Hauptstraße an. Sie verwandeln die Hauptstraße in einen Bazar, zwischen dessen Marktständen sich die Besucher nach Haushaltsmitteln, Gewürzen und vielem mehr umschauen können. Bei hoffentlich schönem Wetter können sich die Besucher an dem breiten Warenangebot erfreuen, und die Stände umlagern, wo Marktschreier humorig launig ihre Produkte anpreisen.

Mehr als hundert Markthändler bieten ihr buntes Warensortiment an. Dieses reicht von Bekleidung, Spielsachen und Schmuck, über Gewürze und Haushaltswaren, bis hin zur obligatorischen Marktwurst - für fast jeden ist etwas dabei. Zusammen mit dem Angebot der Einzelhandelsgeschäfte bietet der Krämermarkt hervorragende Voraussetzungen für den Einkauf in Künzelsau.Außerdem sind alle Marktbesucher, Berufstätige an ihrem Feierabend oder auch die ganze Familie herzlich eingeladen, durch den Markt zu flanieren.