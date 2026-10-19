Johannes Mössinger Quartet

Vor über 20 Jahren begann Johannes Mössinger seine Zusammenarbeit mit der New Yorker Jazzszene und brachte von dort immer wieder neue musikalische Impulse mit, die aus dem spannenden Zusammenspiel europäischer und amerikanischer Einflüsse entstanden.

Mit seinem virtuosen Klavierspiel begeistert er ebenso wie mit seinen ausdrucksstarken und filigranen Kompositionen.

So entstanden die Duo CD Call It Even mit Joel Frahm, die LP About Bach (HGBSblue, 2024) sowie das Album Painting In Blue (UNIT) mit seinem internationalen Quartett. Auf dieser Live Aufnahme entfaltet die Band eine mitreißende Dynamik und entwickelt eine ganz eigene Vision des zeitgenössischen Jazz. Mössingers Vielseitigkeit am Klavier zeigt sich dabei ebenso eindrucksvoll wie das perfekte Zusammenspiel der vier Musiker. Freiheit des Augenblicks und ein feines Gespür für Form und Architektur prägen ihre Musik, die sich wie ein Feuerwerk unterschiedlichster Energien entfaltet, mal kraftvoll und eruptiv, mal lyrisch fließend, stets voller rhythmischer Raffinesse und klanglicher Finesse.

„Seine Werke belegen deutlich, wie stark er frei von Klischees denkt und einen völlig eigenen Takt entwickelt“, schreibt Jazz’n’More über den in Freiburg lebenden Pianisten, der mit Jazzgrößen wie Joe Lovano, Seamus Blake und Don Braden zusammenarbeitete und als Bandleader immer wieder amerikanische Spitzenmusiker um sich versammelt.

An seiner Seite steht der legendäre New Yorker Schlagzeuger Adam Nussbaum, der als Initiator und Inspirator Jazzgeschichte mitgeschrieben hat. Neu im Quartett ist der australische Posaunist Adrian Mears, der seit vielen Jahren zu den prägenden Persönlichkeiten der europäischen Jazzszene zählt und unter anderem als Solist, Komponist und langjähriges Mitglied der hr Bigband bekannt ist. Komplettiert wird das Ensemble durch den mazedonischen Bassisten Martin Gjakonovski, einen der profiliertesten Jazzbassisten Europas, der mit Künstlern wie Bojan Z, Tony Lakatos, Charlie Mariano und Bob Berg zusammenarbeitete.