Johannes Mueller "JAZZ MILE" - Entdecker-Konzert

Im Jahr 2020 wird Johannes Müller mit der Band „ Johannes Mueller JAZZ MILE" die beiden Luxemburger Spitzenmusiker Ernie Hammes und Paul Wiltgen featuren. Weltklassetrompeter Ernie Hammes zählt zu den wohl vielseitigsten Trompetern in Europa. Paul Wiltgen der nach jahrelangem Leben in New York wieder nach Luxemburg zurückgekommen ist, war in den letzten Jahre unter anderem an der Seite von Joshua Redman unterwegs.

Die letze Platte von Johannes Müller ist bei „Personality Records“ Mannheim erscheinen. Die Eigenkompositionen von Müller bewegen sich zwischen Coltrane, Parker und Miles, gehen aber durchaus auch in Richtung Postmodern Hardbop und Impressionismus.