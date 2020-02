Er ist aus der deutschsprachigen Musiklandschaft schlicht nicht mehr wegzudenken! Alle seiner bisherigen fu?nf Alben sind Edelmetall-pra?miert und seine Konzerte finden in stetig gro?ßeren Hallen statt. Die aktuelle Single „An Guten Tagen“ läuft im Radio hoch und runter. Im preisgekrönten TV-Format „Sing meinen Song“ flimmert er über die Bildschirme der Nation. Johannes Oerding schwimmt auf der Erfolgswelle! Im Frühjahr 2020 dann das nächste Highlight: Der stimmgewaltige Entertainer geht mit neuem Album auf die größte Tournee seiner Karriere. Mit komplett neuer Liveshow und Bühnenproduktion tourt Johannes Oerding durch insgesamt 27 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 26. März kann man ihn im Maimarktclub erleben.