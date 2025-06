Johannes Oerding bei den KSK musicOpen 2025

Nachdem die Nachfrage auf die HEIMSPIEL HAMBURG Stadion Show nicht anders als sensationell zu bezeichnen ist, kommt der mehrfach platin- und goldprämierte Singer-Songwriter und TV-Host von „Sing Meinen Song“ und „The Voice Of Germany“ nun dank seiner umfassenden Sommer Open Airs 2025 Tour auch ins Ludwigsburger Residenzschloss. Sein siebtes Album „Plan A“ schoss aus dem Stand auf Platz 1 der deutschen Charts, seine dazuzugehörige Tour 2023, sowie sein erstes Heimspiel in Kapellen, seinem Geburtsort am Rhein, waren die größten Konzerte seiner bisherigen Karriere. Danach hat Johannes Oerding sich bewusst ein Jahr Auszeit verordnet – auch, um die unglaubliche Entwicklung seiner 20 Jahre umfassenden Karriere zu verarbeiten, seine Energiespeicher wieder aufzufüllen und um Inspiration für neue Musik zu finden. Doch Johannes wäre nicht Johannes, wenn er nicht auch im Sabbatical an den nächsten Live-Shows und weiteren Highlights für seine treuen Fans arbeiten würde. Voller Elan und Inspiration kehrt Johannes Oerding 2025 endlich wieder dorthin zurück, wo er nun einmal hingehört: Auf die Bühnen Deutschlands und der Schweiz! Einlass ca. 17:30 Uhr