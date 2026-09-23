Johannes Steuding "Irgendwas ist komisch"

Die Mona Lisa ist irgendwie komisch, oder?

Seit über 500 Jahren sitzt sie da und lächelt rätselhaft. Keiner weiß genau, ob sie glücklich, gelangweilt oder einfach nur genervt von da Vincis endlosem Gepinsel war. Das Comedy-Solo von Johannes Steuding ist ähnlich rätselhaft. Denn hier gibt’s neben brillanten Gags, Präsentationen, Gedichten, Musik und einem Reisetagebuch über Bikepacking nach Istanbul, auch Witze, wo keiner weiß, warum eigentlich gelacht wird. Am besten guckt ihr es euch an, um es zu verstehen. Es wird auf jeden Fall: Irgendwie komisch, genau wie der Blick, der Mona Lisa.