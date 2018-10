Johannes Wölffle - ein Künstler aus dem Filstal

Johannes Woelffle (1807–1893)gehörte zu den bedeutendsten Lithographen Süddeutschlands. Er entstammte einer Leineweberfamilie in Ebersbach und starb vor 175 Jahren auf seinem Altersruhesitz in Faurndau. Bald nach seiner Ausbildung am Lithographischen Institut in Stuttgart zog ihn die aufstrebende Kunststadt München an. Dort wirkte er in der renommierten Lithographische Anstalt von Piloty und Löhle und fertigte Lithographien von Gemälden der königlichen Galerien und der Pinakothek. Daneben schuf er zahlreiche Ansichten von Schlössern, Kirchen und Städten in Bayern, Tirol und Württemberg.