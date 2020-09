Richard Wagner »Siegfried-Idyll« E-Dur WWV 103

Pjotr Iljitsch Tschaikowskij »Variationen über ein Rokoko-Thema« für Violoncello und Orchester A-Dur op. 33

Richard Strauss Romanze für Violoncello und Orchester F-Dur

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93

Johannes Moser Violoncello

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

Case Scaglione Leitung

Johannes Moser gehört nicht zuletzt seit seinem fulminanten Debüt bei den Berliner Philharmonikern zur Weltspitze seines Fachs. Er konzertiert inzwischen weltweit mit den bekanntesten Orchestern. Die Musik wurde dem Ausnahme-Cellisten in die Wiege gelegt: Der Vater ist Cellist, die Mutter Sängerin, der Bruder Pianist, die berühmte Sopranistin Edda Moser seine Tante. Die eigene Solokarriere begann für Johannes Moser als er 2002 den Moskauer Tschaikowskij-Wettbewerb gewann und zusätzlich den Sonderpreis für seine Interpretation der »Rokoko-Variationen« erhielt. Mit eben diesem Werk – Tschaikowskijs Huldigung an sein Vorbild Mozart und einer Herausforderung an Spielbrillanz und technische Bravour für jeden Cellisten – kommt Johannes Moser nach Ludwigsburg.

Das ungewöhnlich delikate Konzertprogramm birgt neben den »Rokoko- Variationen« noch ein weiteres Musikstück mit Johannes Moser, nämlich Richard Strauss’ selten gespielte Romanze in F-Dur. Umrahmt werden die beiden Solo-Werke von Richard Wagners »Siegfried-Idyll«, einer sinfonischen Dichtung en miniature, und Ludwig van Beethovens eigenwillighumoriger 8. Sinfonie. Dies stellt eine Programm-Palette dar, bei der das Württembergische Kammerorchester Heilbronn mit seinem jungen Chefdirigenten Case Scaglione sein ganzes Können und musikalisches Selbstverständnis als »internationale Klangmanufaktur« hervorragend unter Beweis stellen kann.

Einführung 18.50 Uhr