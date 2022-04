Johanneskindergarten: Börse "rund um das Kind"

Die Elterninitiative des Evangelischen Johanneskindergartens organisiert den Verkauf von Kinderkleidung, Fahrzeugen, Kleinkindermöbeln, Kinderwagen und Spielsachen.

Tische können ausschließlich per E-Mail an kleiderboersejohanneskiga@web.de unter Angabe von Name und Telefonnummer reserviert werden. Tischreservierungen werden nach Verfügbarkeit bestätigt.

Die Tischmiete beträgt 10 Euro plus ein Kuchen oder salziges Gebäck. Der Aufbau der Tische erfolgt ab 11.30 Uhr.