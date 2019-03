JohannesPassion von Johann Sebastian Bach

× Erweitern Ansbacher Kammerorchester und Kantorei Ansbacher Kammerorchester und Kantorei

Aufführung der Johannes-Passion von J.S. Bach am 14. April um 17.00 Uhr in St.Gumbertus

Die Ansbacher Kantorei und das Ansbacher Kammerorchester musizieren unter der Leitung von Carl Friedrich Meyer die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach am Sonntag, den 14. April in St. Gumbertus. Beginn ist um 17.00 Uhr.

Die solistischen Partien übernehmen Andrea Wurzer (Sopran), Martha Jordan (Alt), Maximilian Argmann (Tenor) und Markus Simon (Bass).

Die Johannes-Passion (BWV 245) ist neben der Matthäus-Passion (BWV 244) die einzige vollständig erhaltene authentische Passion von Johann Sebastian Bach. Sie ergänzt den Evangelienbericht nach Johannes von der Gefangennahme und Kreuzigung Jesu Christi durch Choräle und frei hinzugedichtete Texte und gestaltet ihn musikalisch in einer Besetzung für vierstimmigen Chor, Gesangssolisten und Orchester. Das etwa zwei Stunden dauernde Werk wird heute meist als Konzertmusik aufgeführt, hat seinen ursprünglichen Platz jedoch im Gottesdienst und wurde am Karfreitag, dem 7. April 1724, in der Leipziger Nikolaikirche uraufgeführt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Seyerlein, im Pfarrbüro St. Johannis/St. Gumbertus und bei Optik-Werner im Brückencenter erhältlich.

Die Abendkasse ist ab 16.15 Uhr geöffnet.