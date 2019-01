Der stets umtriebige Singer/Songwriter John Blek hat es tatsächlich geschafft, in den letzten fünf Jahren fünf Alben zu veröffentlichen. Da kann man getrost den Hut ziehen. Im Moment befindet er sich in den Aufnahmen zu seinem sechsten Album ThistleThorns welches im Frühjahr 2019 erscheinen soll. Das Lied „Salt in the Water“ von Bleks aktuellem Album „Catahrsis Vol.1“ wurde als Song of the Year bei den International Folk Music Awards 2018 nominiert. Die letzten Jahre gingen recht turbulent zu, und diese Aufregung scheint auch noch nicht abreißen zu wollen. Ein Leben auf Tour, Studioaufnahmen in Irland, Großbritannien, den USA und anderen Teilen Europas halten den irischen Troubadour auf Trab. Er beherrscht es meisterlich Geschichten zu erzählen, und seine Konzerte kann man nur als Inspiration bezeichnen. Sein wundervolles Fingerpicking und sein herzerquickender Gesang hüllen einen ein, in eine Decke, die so gefühlvoll wie kunstfertig ist. Er ist eben ein Vollblutmusiker.

https://johnblek.com/

www.die-luke.info