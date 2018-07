John Campbelljohn aus Cape Breton Island, Nova Scotia, Kanada, ist ein Meister der Slide-Blues-Gitarre. Im Verlauf seiner schon vier Jahrzehnte währenden Karriere hat John zahlreiche Musikpreise gewonnen und spielte – im Studio und live – unter anderem mit Sting, Joni Mitchell, Emmylou Harris, Leonard Cohen, Joe Ely, Willie Nelson, Robben Ford und Alvin Lee.

John Campbelljohn beherrscht die Slide-Gitarre mit selten erlebter Perfektion, doch er ist kein Purist. Er verbindet Rock, Blues, Reggae und Celtic-Blues zu einem unverwechselbaren Stil. Mit seinem kongenialen musikalischen Partner Neil Robertson an den Drums rockt er wie eine ganze Bluesrock-Band und kann gleichzeitig sein hinreißendes Gitarrenspiel ganz in den Vordergrund stellen

.„[John Campbelljohn] lifts up his level of playing the slide guitar into another dimension.“ (Rolling Stone Magazine)

John Campbelljohn – Gesang, Gitarre

Neil Robertson – Schlagzeug, Percussion, Gesang