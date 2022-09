John Cleese - Last time to see me before I

Die lebende Legende John Cleese kommt erneut nach Deutschland!

Der britische Komiker, Schauspieler und Drehbuchautor, bekannt aus Produktionen wie „Monty Python“ „Fawlty Towers“ oder „Ein Fisch namens Wanda“, verlängert seine letzte Tournee. In seinem Programm führt er das Publikum durch einen Mix seiner Klassiker und neueren Werke – natürlich wie gewohnt mit einer ordentlichen Prise trockenen Humors, für den John Cleese berühmt-berüchtigt ist.

Mit „Last Time To See Me Before I Die“ gibt John Cleese seinen Fans vielleicht ein letztes Mal die Chance, ihn live zu erleben!