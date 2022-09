Programm:

Schubert - Streichquartett Nr. 10 Es-Dur D 87

Widmann - Streichquartett Nr. 3 "Jagdquartett"

Schumann - Streichquartett Nr. 3 A-Dur op. 41/3

Der berühmte Name des romantischen Komponisten steht dem Schumann Quartett durchaus gut zu Gesicht - auch wenn diese ihn mehrheitlich schlicht als Nachnamen führen: Die Lust am musikalischen Risiko, der virtuose Tanz nah am Abgrund - Gemeinsamkeiten ließen sich finden. Doch der Reihe nach: Schubert beginnt, 16-jährig, mit jugendlicher nichtsdestotrotz erstaunlicher musikalischer Reife. Gejagt wird sein Es-Dur-Streichquartett vom gerne als "grimmig" beschriebenen Jagdquartett des etwa zweimal so alten Jörg Widmann (damals 31 Jahre). Diesem folgt dann der Namensvetter Schumann, ebenfalls am Beginn seiner 30er Jahre mit dem dritten und gleichzeitig letzten seiner Streichquartette, mit dem er dem Genre enscheidende und weit vorausweisende, neue Impulse geben konnte.