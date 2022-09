Georg Friedrich Händel

Ouvertüre & Battaglia aus Rinaldo HWV 7a/b

Orgelkonzert B-Dur HWV 295 The Cuckoo and the Nightingale

Antonio Vivaldi

Violinkonzert B-Dur RV 362 La Caccia

G-Moll RV 439 La Notte

Isabel Lehmann, Blockflöte

Jörg Halubek Orgel

Freiburger Barockorchester

Gottfried von der Goltz Violine & Leitung