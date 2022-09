Tanzen verbindet Kulturen und Generationen und hilft dabei Emotionen auszudrücken.

Das Festival der türkischen Volkstänze „MEFTUN“ bietet genau das! Künstler und Tänzer aus ganz Schwaben treffen sich, um gemeinsam auf der Bühne traditionelle wie auch moderne türkische Folklore in Form von Tanz und Musik darzubieten. Es ist der Abend vieler DeutschTürken! Durch MEFTUN wird ein kulturelles Fernrohr in die alte Heimat geboten, durch das wir staunen und Altes wiedererkennen können. Präsentiert von KaraYel THOE e.V. - deiner Tanzschule für türkische Volkstänze in Süddeutschland.