Daniel Bard, Leitung

Bomsori Kim, Violine

Programm:

Mozart - Ouvertüre zur Oper „Lucio Silla“ KV 135

Mozart - Violinkonzert Nr. 3 G-Dur KV 216

Mozart - Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218

Mozart - Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 „Jupitersinfonie“

Im vergangenen Jahr hat Bomsori Kim ihr Solo-Debütalbum bei der Deutschen Grammophon veröffentlicht, Titel der Platte: „Violin on Stage“. Jetzt präsentiert die Musikerin aus Südkorea auch in Stuttgart ihre Geige auf der Bühne. Aktuell spielt Bomsori Kim ein knapp 250 Jahre altes Instrument von Giovanni Battista Guadagnini. Bomsori hat die erstaunliche Zahl von zehn internationalen Violinwettbewerben gewonnen, darunter den der ARD 2016 und 2015 den Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Sie wird begleitet vom Kammerorchester Basel, das seit fünf Jahren von Daniel Bard am Konzertmeisterpult geleitet wird.