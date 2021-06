Er ist Schauspieler, Komiker und eine lebende Legende! Berüchtigt für seinen trockenen Humor wurde der Brite durch Produktionen von „Monty Python“ „Fawlty Towers“, oder „Ein Fisch namens Wanda“ berühmt. JOHN CLEESE jetzt im Rahmen seiner Tour "Last Time To See Me Before I Die" live in Stuttgart und München erleben!