Klassische und moderne Choreografien

Tamas Detrich Ballettintendant

Tadeusz Matacz Direktor

John Cranko Schule

Sie gehört national wie international zu den bedeutendsten Ausbildungsstätten für Ballett, ihre Schülerinnen und Schüler gelten vielen als zweite Kompanie der Stuttgarter: Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der John Cranko Schule beeindrucken bei ihren Gastspielen mit Präzision, Technik, Stilvielfalt und Ausdrucksstärke. Sie treten in zahlreichen Ländern der Welt auf und wurden bei international renommierten Ballett-Wettbewerben ausgezeichnet. John Crankos Vision hat sich also erfüllt. Der Vater des Stuttgarter Ballettwunders schuf 1971 einen kreativen Ort, um den eigenen Nachwuchs zu sichern. 2020 erhielt die John Cranko Schule – quasi zum 50-jährigen Jubiläum ihres Bestehens – einen architektonisch ausgezeichneten Neubau, der eine meisterhafte Ausbildung der hochkarätigen Tänzerinnen und Tänzer von morgen ermöglicht.

Fast siebzig Prozent der Mitglieder des Stuttgarter Balletts waren in der Tanzschmiede der John Cranko Schule; viele Absolventinnen und Absolventen tanzen heute in den großen Kompanien weltweit und nicht wenige sind wie Christian Spuck oder Demis Volpi herausragende Choreografen geworden. In vielen Stücken stellen die jungen Talente an diesem Abend ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis, zeigen Perlen des klassischen Balletts und wie sie ebenso das moderne Fach beherrschen. Beeindruckend und auf natürliche Weise gelingt es ihnen, Groß und Klein mit ihrer Tanzfreude anzustecken!