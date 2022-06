Nachdem er seit 2014 Frontmann von Little Hours ist, tritt der in Donegal geborene Leadsänger John Doherty zum ersten Mal unter seinem eigenen Namen auf.

Little Hours war in Europa, Großbritannien und zu Hause in Irland mit einer Reihe von Radio- und Streaming-Tracks erfolgreich, darunter „Water“, „It’s Still Love“, „How Could I Love You?“. und „Träume, Mädchen“. Das Debütalbum von Little Hours – „Now The Lights Have Changed“ – wurde 2019 veröffentlicht. Nachdem John Doherty während des Lockdowns damit beschäftigt war, ein neues Werk zu schreiben, beschloss John Doherty, den Namen Little Hours Ende 2021 zurückzuziehen. John fügt hinzu : "Es fühlt sich an wie der perfekte Zeitpunkt, um alle Barrieren zwischen mir und meinen Songs zu beseitigen. Ich glaube, dass es mir ermöglichen wird, ehrlicher zu sein und anderen zu helfen, sich leichter mit meiner Musik zu verbinden."